Galatasaray'ın Volkan Babacan için teklifi

Muslera'nın sakatlığının ardından kaleye takviye yapmak isteyen Galatasaray, Volkan Babacan için Başakşehir'e, takas ya da 500 bin euro bonservis teklifinde bulundu.

Galatasaray'da 9 yıldır kaleyi koruyan ve sarı-kırmızılılara bu anlamda güven veren Fernando Muslera, bu sezon oynanan Ç. Rizespor karşılaşmasında sakatlanmış ve Uruguaylı kalecinin kaval kemiği kırılmıştı.

Aslan, bu süreçte kaleye geçen Okan Kocuk'un performansından memnun kalmayınca, Muslera sahalara dönene kadar yeni bir kaleci arayışlarına başlamıştı.

VOLKAN BABACAN İÇİN HAREKET GEÇTİ

Bu doğrultuda, Başakşehir forması giyen Volkan Babacan'ı listesine alan Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Göksel Gümüşdağ ile görüşmelere başlayacak.

Sarı-kırmızılıların, Babacan için önceliğinin takas yoluyla transferi bitirmek olduğu öğrenilirken; bu teklifin kabul edilmemesi durumunda ise 500 bin euro bonservis bedeli önereceği belirtildi.

BU SEZON 4 MAÇTA FORMA GİYDİ

Başakşehir'le sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek olan Volkan Babacan, bu sezon Süper Lig'de hiç forma şansı bulamazken, 4 kupa maçında ise takımının kalesini korudu.