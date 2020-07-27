Galatasaray'ın yeni sezon formaları

Galatasaray Kulübü, 2020-21 sezonunda giyilecek olan formaları tanıttı. Formalar, 279 liradan satılıyor.

Galatasaray, forma tanıtımına bu sezon erken başladı.

Daha önce sosyal medyaya sızan parçalı ve siyah formalar, GSStore'dan satışa sunuldu.

BEĞENEN DE ÇOK BEĞENMEYEN DE

279 liradan satışa çıkarılan formalar bazı taraftarlar tarafından çok beğenilse de, eleştirenlerin sayısı da bir hayli fazla oldu.

İşte 2020-2021 sezonunda giyilecek olan o formalar: