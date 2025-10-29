Galatasaraylı oyunculardan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

- Galatasaray, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için futbolcuların yer aldığı bir video paylaştı.
- Videoda oyuncular, Türkçe "İyi bayramlar" diyerek kutlama mesajı iletti.
- Ayrıca futbolcular ve teknik ekip, büyük bir Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Galatasaray sosyal medya hesabından futbolcuların yer aldığı bir video paylaştı.
Videoda sarı-kırmızılı futbolculardan Abdülkerim Bardakcı, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Victor Osimhen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina ve Berkan Kutlu yer aldı. Yabancı futbolcular Türkçe 'İyi bayramlar' diyerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
TÜRK BAYRAĞIYLA FOTOĞRAF
Ayrıca videoda futbolcular ve teknik ekibin büyük Türk bayrağıyla fotoğraf çekilmesinden görüntüler de paylaşıldı.