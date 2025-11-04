Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile 3. beraberliğini aldı

- Gaziantep FK, Alanyaspor ile golsüz berabere kalarak Burak Yılmaz yönetimindeki 3. beraberliğini aldı.
- Son iki maçta gol atamayan Gaziantep, 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 18 puan topladı.
- Takım, ligde 6. sırada bulunuyor ve bir sonraki maçında Rizespor'u ağırlayacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig'in 3. haftası teknik direktör değişikliği sonrası İsmet Taşdemir'in yerine gelen Burak Yılmaz, Gaziantep FK ile ilk 7 maçında çıkış yakalayarak 5 galibiyet 2 beraberlik yaşadı.
Geçen hafta sahasında Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan ve yenilmezlik serisi sona eren kırmızı-siyahlılar, dün deplasmandaki Alanyaspor maçından golsüz beraberlikle ayrıldı.
SON İKİ MAÇTA GOL ATAMADILAR
Son iki maçını gol atamadan tamamlayan Gaziantep ekibi, ligdeki 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu hanesine yazdırdığı 18 puanla 6. sırada bulunuyor.
Sezonda 15 gol atan Güneydoğu temsilcisi, kalesinde 18 gol gördü.
RAKİP RİZESPOR
Gaziantep FK, ligin 12. haftasında Rizespor'u konuk edecek.