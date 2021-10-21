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- Gaziantep FK - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Gaziantep FK - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 21.10.2021 - 17:39
Süper Lig'in 10. haftasında 18. sırada bulunan Giresunspor, ligin 12. sırasında bulunan Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.
Ligin yeni takımlarından olan Giresunspor, galibiyet serisi başlatmak için sahada olacak.
Lige istediği gibi başlayamayan ve kayıplar veren Giresun, güçlü takımlardan birisi olan Gaziantep karşısında gol arayacak.
Bu nefes kesen mücadeleyi izlemek isteyenler, maçın zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapıyor.
Futbolseverler, "Gaziantep FK - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Gaziantep FK - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
GAZİANTEP FK - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gaziantep FK - Giresunspor maçı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.
GAZİANTEP FK - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Giresunspor maçı BeıN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.