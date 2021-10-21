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Gaziantep FK - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 10. haftası hız kesmeden başlarken Gaziantep FK, Giresunspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki, Gaziantep FK - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?