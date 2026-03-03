Beşiktaş'ta Gedson Fernandes gelişmesi: Geri mi dönüyor?

Beşiktaş, sezon başında önemli isimleri kadrosuna katarken, beklenmedik bir ayrılık yaşanmıştı.

Gedson Fernandes’in ısrarları sonucu yönetim, Spartak Moskova’dan gelen 20.7 milyon euroluk teklifi kabul etmişti.

Ancak Portekizli orta saha oyuncusu, Rusya macerasında beklediği başarıyı yakalayamadı.

RUSYA'DA MUTLU DEĞİL: BEŞİKTAŞ TEMASA GEÇTİ

Bu sezon Spartak formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 5 gol ve 3 asist üreten 27 yaşındaki yıldız, takımın ligdeki şampiyonluk yarışından uzak kalması ve ülkeye uyum sürecindeki zorluklar nedeniyle mutsuz bir dönem geçiriyor.

Başkan Serdal Adalı'nın liderliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Gedson'un Beşiktaş'a dönüşü için kulüp yönetimi ve oyuncuyla doğrudan temaslar başladı.

MAAŞ TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Gedson Fernandes'in, yıllık 3 milyon euro maaş teklifine olumlu yanıt verdiği ve siyah-beyazlı formayı yeniden giymek için istekli olduğu öğrenildi.

YUVAYA DÖNÜŞ...

Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran bu gelişme, Portekizli yıldızın "yuvaya dönüş" hikayesini yeniden gündeme taşırken yönetim, yaz döneminde bu transferi noktalamak için yoğun mesai harcıyor.

Öte yandan Gedson'un Spartak'taki performansı saha içinde etkili olsa da, kişisel memnuniyetsizliği transfer ihtimalini güçlendiriyor.

Siyah-beyazlılar, bu hamleyle orta sahadaki kalitesini yeniden zirveye taşımayı hedefliyor.