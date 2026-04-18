Gençlerbirliği - Galatasaray: Muhtemel 11'ler

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
1 PUAN FARKLA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Süper Lig'de geride kalan 29 mücadelede 21 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 5 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.
Galatasaray, topladığı 68 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 1, Trabzonspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
Ligde kötü günler geçiren ve 9 haftadır kazanamayan Gençlerbirliği ise, küme düşme hattının 2 puan üzerinde 15. sırada yer alıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ SON 4 MAÇTA GOL ATAMADI
Teknik direktörlüğe tekrar Volkan Demirel'in getirilmesinin ardından 5 maçta sadece 1 puan alabilen başkent ekibi, son 4 müsabakasını ise gol atamadan kaybetti.
Kırmızı-siyahlılar, haftaya lider giren Galatasaray karşısında ligdeki galibiyet hasretini dindirmeye çalışacak.
İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Traore, Oğulcan, Tongya, Metehan, Koita
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Lang, Barış Alper