Gençlerbirliği, gole de galibiyete de hasret

Gençlerbirliği, Süper Lig’deki son 7 maçta galibiyet alamazken son 5 karşılaşmada gol sevinci de yaşayamadı. Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Volkan Demirel'in 2. dönemindeki 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin gol ve galibiyet hasreti devam ediyor.
Sezonun 27. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup olan başkent ekibi, ligdeki son 7 maçta galibiyet elde edemezken bu süreçte 3 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.
SON GALİBİYET 20. HAFTADA GELDİ
Son galibiyetini 20. haftada 2-1'lik skorla sahasında Gaziantep FK karşısında alan kırmızı-siyahlılar, 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 mağlubiyet sonucunda ligde 25 puanla 13. sırada bulunuyor.
Gol yollarında üretken olamayan Gençlerbirliği, ligdeki son 5 maçta rakip fileleri havalandırarak skor tabelasını da değiştiremedi.
SON 7 MAÇ
Kırmızı-siyahlı takımın sezondaki son 7 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe-Gençlerbirliği 3-1
Gençlerbirliği-Rizespor 2-2
Eyüpspor-Gençlerbirliği 1-0
Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0
Alanyaspor-Gençlerbirliği 0-0
Gençlerbirliği-Beşiktaş 0-2
Konyaspor-Gençlerbirliği 1-0
İKİNCİ VOLKAN DEMİREL DÖNEMİ
Başkent ekibinde Levent Şahin'den boşalan teknik direktörlük görevine yeniden getirilen Volkan Demirel, ikinci döneminde 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Gençlerbirliği, Demirel'in ikinci döneminde Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken sahasında Beşiktaş'a 2-0, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.