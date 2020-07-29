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    Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

    Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

    Gençlerbirliği, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2020 - 19:23
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    Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

    Gençlerbirliği, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

    KULÜP AÇIKLADI

    Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık." ifadelerine yer verildi.

    2019'un son aylarında takımın başına geçen 50 yaşındaki çalıştırıcı, Gençlerbirliği ile ligi 12. sırada bitirmişti.

    Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi #1

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