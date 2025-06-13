Gençlerbirliği Kulübü'nde başkanlık seçimi yapılacak
AA & Ensonhaber

Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde olağan seçimli genel kurul toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Gençlerbirliği Kulübü'nün olağan genel kurulu, Ankara'daki Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi Genco Erkal Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.

ADAYLAR

Mevcut başkan Osman Sungur'un yanı sıra Murat Şamil Şen ve Ahmet Turgut, adaylıklarını açıklamıştı.

OSMAN SUNGUR SEÇİLMİŞTİ

Başkent ekibinin 3 Mart 2024'te yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa bir oy farkla Osman Sungur seçilmişti.

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Emre Çalışkan
Editor