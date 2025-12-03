Gençlerbirliği, Sakaryaspor deplasmanında galip

- Gençlerbirliği, Türkiye Kupası 4. Tur'unda Sakaryaspor'u deplasmanda 5-0 yenerek gruplara kaldı.
- Maçta golleri Metehan Mimaroğlu, Dilhan Demir, Samed Onur ve Sinan Osmanoğlu attı.
- Gençlerbirliği, gruplara yükselirken Sakaryaspor ise kupaya veda etti.
Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Gençlerbirliği, 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
GENÇLERBİRLİĞİ KUPADA GRUPLARA KALDI
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçı konuk ekip Gençlerbirliği, 5-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri, 70. dakikada penaltıdan Metehan Mimaroğlu, 75 ve 83. dakikalarda Dilhan Demir, 87. dakikada Samed Onur ve 90+3. dakikada Sinan Osmanoğlu kaydetti.
Gençlerbirliği, mücadelenin 12. dakikasında Sekou Koita ile penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi. Sakaryaspor, kupaya veda etti.
Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Oğuzhan Açıl'ın ceza sahasında Sinan Osmanoğlu'na müdahalesi sonrası Gençlerbirliği penaltı kazandı. Topun başına geçen Koita'nın vuruşunda kaleci Göktuğ Baytekin, meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi.
70. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Varesanovic'in şutunda Eren Erdoğan'ın ceza sahasında topa elle müdahalesi sonrası kazanılan penaltıyı kullanan Metehan Mimaroğlu, topu ağlara gönderdi.
75. dakikada Gençlerbirliği farkı 2'ye çıkardı. Metehan Mimaroğlu'nun ortasında Zuzek kafayla topu kale alanı içerisine indirdi. Topu önünde bulan Dilhan Demir, meşin yuvarlağı kaleci Göktuğ Baytekin'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-2.
83. dakikada organize gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahasında topla buluşan Dilhan Demir, sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.
87. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Furkan Ayaz Özcan'ın pasıyla kale sahası önünde topla buluşan Samed Onur, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-0.
90+2. dakikada kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahasında Sinan Osmanoğlu kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-5.