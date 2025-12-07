Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'den istifa kararı

- Gençlerbirliği'nde yaşanan genel kurul olayları sonrası Başkan Mehmet Kaya adaylıktan çekildi ve Arda Çakmak yeni başkan oldu.
- Bunun üzerine Teknik Direktör Volkan Demirel istifa kararı aldı ve ayrılacağını belirtti.
- Demirel, Gençlerbirliği'nin başında çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi aldı.
Gençlerbirliği Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, gergin anlara sahne oldu.
Gündem maddeleri görüşülürken yaşanan tartışmalar ve salonda çıkan arbedenin ardından mevcut başkan Mehmet Kaya adaylıktan çekildi.
Mehmet Kaya ile Çağrı Çetin yarıştan çekilmesiyle seçime yarışa son anda giren Arda Çakmak, Gençlerbirliği'nin yeni başkanı oldu.
İSTİFA KARARI GELDİ
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Başkan Mehmet Kaya'nın adaylıktan çekilmesinin ardından istifa kararı aldı.
Deneyimli teknik adamın, Süper Lig'deki Karagümrük maçının ardından görevinden ayrılacağını öğrenildi.
5 HAFTA DAYANABİLDİ
Diğer yandan 28 Ekim'de Gençlerbirliği'ne imza atan Volkan Demirel'in Gençlerbirliği macerası sonra ermek üzere.
Takımın başında 5 maça çıkan Volkan Demirel, 2 galibiyet alırken 3 yenilgi yaşadı.