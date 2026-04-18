Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır

2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta A Milli Kadın Futbol Takımı ile İsviçre Kadın Milli Futbol Takımı, Sinop Şehir Stadı'nda karşılaştı.

Bu milli maçla birlikte Sinop Şehir Stadı açıldı.

Sinop Şehir Stadı'nın açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sinop'a güzel bir tesis, güzel bir stadyum kazandırdıklarını söyledi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ALLAH RAZI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Bak, "Büyük devrimler yapan, spor tesisleri kazandırmak için vizyon ve talimatlar veren, sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan Allah razı olsun. Çünkü tüm sporlarda çok ciddi yatırımlar, büyük tesisler var. Türkiye, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber organize edecek. Türkiye'de 40'a yakın UEFA ve FIFA standartlarında stadyum yapıldı. Sinop Stadı da çok özel bir stat." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) A Milli Kadın Futbol Takımı'nın maçını Sinop'a verdiğini belirten Bak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Önceki dönem bakanlığında stadın yatırım bütçesine alınmasını sağladıklarını ve projelerini hazırladıklarını dile getiren Bak, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun temelini attığını, açmanın da yine kendisine nasip olduğunu anlattı.

"YÜREKTEN İNANIYORUZ Kİ DÜNYA KUPASI'NDA İYİ İŞLER YAPACAKLAR"

Türkiye'nin 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldığını hatırlatan Bak, "Hep beraber onları destekleyeceğiz. Emekleriyle, destekleriyle bu sürece hizmet eden değerli Futbol Federasyonu Başkanına, yönetimine, teknik direktör Montella'ya ve bizim çocuklara çok teşekkür ediyoruz. Onlara başarılar diliyoruz. Kırmızı-beyaz formaları giyerek coşkuyla onları destekleyeceğiz. Yürekten inanıyoruz ki Dünya Kupası'nda iyi işler yapacaklar." diye konuştu.

"TÜRKİYE BİR SPOR DEVRİMİ YAŞAMAKTADIR"

Bakan Bak, pek çok spor yatırımı yapıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır. Dört bir yanda dünyanın en modern stadyumları, en modern kapalı spor salonları, olimpik yüzme havuzları, atletizm pistleri ve pek çok tesis kazandırılıyor. Bunun sonucunda neler var? Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarda, spor organizasyonlarında büyük üstünlüğü var. Herkes Türkiye'ye organizasyon vermek istiyor. Türkiye'nin kapasitesini görüyor. Türkiye'nin organizasyon yapma kapasitesini görüyor. 2027 Avrupa Oyunları'nı İstanbul'da organize edeceğiz. Yine bu yıl Avrupa Ligi finali İstanbul'da oynanacak. 2027 Konferans Ligi finali İstanbul'da oynanacak. İşte bunların sebebi modern stadyumlar, milletin sporu sevmesi ve lojistik olarak dünyanın en önemli havalimanlarından bir tanesinin İstanbul'da olmasıdır. Bunlar bir araya gelince Türkiye'nin spordaki kapasitesi, spor turizmindeki kapasitesi ortaya çıkıyor.

"HERKESİ SPOR TESİSLERİNE DAVET EDİYORUZ"

Sinop'un çocuklarına hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Halı sayılarıyla, yüzme havuzlarıyla, ilçelere yapılan yatırımlarla beraber büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için hep birlikte çalışacağız. Bu stadyum çok özel, butik bir stadyum. İnşallah açık kalan kısmı da kapatacağız. O zaman çok daha butik hale gelecek. Ülkemizi seviyoruz, gençlerimizi seviyoruz. Ailelere bir şey söylemek istiyorum. Lütfen çocuklarınızı spor tesislerine getirin. Yüzme havuzlarına getirin. Spor salonlarına getirin. Onları kötü alışkanlıklardan, dijital dünyadan, uyuşturucudan, içkiden uzak tutalım. Onlara sporun birleştirici, iyileştirici gücünü gösterelim. Herkesi spor tesislerine davet ediyoruz.

"BUNDAN SONRA HERALDE DAHA ÇOK GELECEĞİZ"

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ise Bakan Bak'ın stadının yapımında çok emek verdiğinin altını çizerek, "Bu stadı yaptığı zaman dedi ki 'Açılışını yapmak için bir milli maç buraya verelim'. Sayın Bakanım çok eski dostumuz. Bu güzel şehre A Milli Kadın Futbol Takımı'mızın maçıyla geldik. Ben ilk sefer geliyorum ama bundan sonra herhalde daha çok geleceğiz. Hem insanıyla hem doğasıyla çok güzel bir şehir. Sinop halkına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sinopspor Başkanına da bir tavsiyede bulunayım, stat varsa profesyonel ligde de Sinopspor'un olması lazım." ifadelerini kullandı.