Geri döndü! Kaan Ayhan, 3 maç sonra sahada

İHA
Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan sakatlığının ardından ilk kez 21 kişilik kadroda yer aldı.
FORMASINA KAVUŞTU
En son Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası çeyrek finalinde forma giyen Ayhan, 3 maç sonra formasına kavuştu.
30 yaşındaki futbolcu, 46. dakikada da Przemyslaw Frankowski’nin yerine oyuna dahil oldu.
3 MAÇTA OYNAMADI
Kaan Ayhan, bu süreçte ligde Samsunspor ve Bodrum FK, Türkiye Kupası’nda da Konyaspor maçlarda yer almadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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