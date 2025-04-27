Geri döndü! Kaan Ayhan, 3 maç sonra sahada

İHA

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan sakatlığının ardından ilk kez 21 kişilik kadroda yer aldı.

FORMASINA KAVUŞTU

En son Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası çeyrek finalinde forma giyen Ayhan, 3 maç sonra formasına kavuştu.

30 yaşındaki futbolcu, 46. dakikada da Przemyslaw Frankowski’nin yerine oyuna dahil oldu.

3 MAÇTA OYNAMADI

Kaan Ayhan, bu süreçte ligde Samsunspor ve Bodrum FK, Türkiye Kupası’nda da Konyaspor maçlarda yer almadı.