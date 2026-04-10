Gianni Infantino, Türkiye tezahüratı yaptı

Çocukların sahalara ulaşımını kolaylaştırmak için hayata geçirilen FIFA Arena projesinin Türkiye etabının resmi açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşma gerçekleştiren Infantino, salonda bulunan çocuklardan 'Türkiye' tezahüratı yapmalarını istedi.

TEZAHÜRATLARA EŞLİK ETTİ

Büyük bir coşkuyla yapılan tezahüratlara FIFA Başkanı da eşlik etti.