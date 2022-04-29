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    Giresunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig’de haftanın açılışında Giresunspor, Adana Demirspor’u ağırlayacak. Peki, Giresunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 11:15
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    Giresunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig 'in 35. haftasında düşme hattında olan GZT Giresunspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.

    GZT Giresunspor için ligde kalmak adına önemli bir maç olurken, Adana ise yeniden yukarılara tırmanmak istiyor.

    Düşme hattında bulunan Giresunspor, zorlu maçta rakibini yenerek kalan haftalarda rahat bir nefes almak istiyor.

    İki takımın kıran kırana mücadele edeceği karşılaşmanın zaman ve saat bilgisi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

    Takım taraftarları, "Giresunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Giresunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

    Giresunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

    Giresunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    Muhtemel 11'ler

    Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Perez, Aziz, Zeki, Chiquinho, Flavio, Muhammed, Suleymanov, Umut

    Adana Demirspor: Muric, Svenson, Talha, Samet, Alper, Belhanda, Stambouli, Gökhan, Yunus, Vargas, Britt


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