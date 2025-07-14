Giresunspor'un eski futbolcusu Borja Sainz, Porto'ya transfer oldu

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto, tanıdık bir ismi kadrosuna kattı...

Portekiz ekibi, geçtiğimiz sezonlarda Giresunspor formasını da terleten Borja Sainz'ı transfer etti.

Norwich City'de forma giyen İspanyol futbolcu için Porto 16,5 milyon euro bonservis ücreti ödedi.

BİR DÖNEM GİRESUNSPOR'DA OYNAMIŞTI: PORTO'YA TRANSFER OLDU

Porto, Borja Sainz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Öte yandan geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla adeta parlayan Sainz, 43 maçta 19 gol ve 4 asist gibi etkileyici bir istatistik yakalayarak Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başarmıştı.

Porto'nun bu performans karşısında elini çabuk tuttuğu ve transferi kısa sürede sonuçlandırdığı öğrenildi.

MÜCADELESİ VE OYUN TARZIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ

Futbolseverlerin yakından tanıdığı Borja Sainz, Türkiye kariyerinde Giresunspor ile Süper Lig sahnesine çıkmış, mücadeleci oyun tarzı ve hücumdaki etkinliğiyle adından söz ettirmişti.

Bu transfer, Sainz’ın kariyer basamaklarını istikrarlı bir şekilde tırmandığını da bir kez daha gözler önüne serdi.