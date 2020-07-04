Gökhan Gönül, Beşiktaş'tan ekstra bonus istedi

Beşiktaş'ın sözleşmesini uzatmak istediği öğrenilen Gökhan Gönül'ün, siyah-beyazlılardan performansa dayalı ekstra bonuslar istediği öğrenildi.

Yeni sezon için kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş; Loris Karius ve Rebocho ile yollarını ayırırken, Caner Erkin'le de devam etmeme kararı almıştı.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül'ün ise takımda kalmasını isteyen siyah-beyazlıların, tecrübeli futbolcuyla görüşmelere başladığı öğrenildi.

1+1 YILLIK TEKLİF YAPTILAR

Gökhan Gönül'e, 1+1 yıllık sözleşme teklifi yapmayı planlayan siyah-beyazlıların bazı pürüzleri gidermeye çalışmasının yanı sıra, Asbaşkan Emre Kocadağ'ın ilgilendiği sürecin olumlu geçtiği de belirtildi.

BONUSLAR İSTİYOR

Yıllık ücretin düşürülmesi konusunda yönetimin sunduğu teklife sıcak bakan 35 yaşındaki futbolcunun, performansa dayalı ekstra bonuslar istediği iddia edildi.

Bilindiği üzere siyah-beyazlı yönetim, Gökhan'a 500 bin euro garanti ücret artı 300 bin euro da prim teklifinde bulunmuştu.

TEKLİFİ YÜKSELTMEYECEKLER

Bunun gibi sorunlar dışında Gönül ile bir sıkıntı yaşamayan siyah-beyazlılar, başka kulüplerin devreye girmesi durumunda fiyat artırımı yapmayacak.