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    Gökhan Gönül, Beşiktaş'tan ekstra bonus istedi

    Beşiktaş'ın sözleşmesini uzatmak istediği öğrenilen Gökhan Gönül'ün, siyah-beyazlılardan performansa dayalı ekstra bonuslar istediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2020 - 14:04
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    Gökhan Gönül, Beşiktaş'tan ekstra bonus istedi #1

    Yeni sezon için kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş; Loris Karius ve Rebocho ile yollarını ayırırken, Caner Erkin'le de devam etmeme kararı almıştı.

    Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül'ün ise takımda kalmasını isteyen siyah-beyazlıların, tecrübeli futbolcuyla görüşmelere başladığı öğrenildi.

    1+1 YILLIK TEKLİF YAPTILAR

    Gökhan Gönül'e, 1+1 yıllık sözleşme teklifi yapmayı planlayan siyah-beyazlıların bazı pürüzleri gidermeye çalışmasının yanı sıra, Asbaşkan Emre Kocadağ'ın ilgilendiği sürecin olumlu geçtiği de belirtildi.

    Gökhan Gönül, Beşiktaş'tan ekstra bonus istedi #2

    BONUSLAR İSTİYOR

    Yıllık ücretin düşürülmesi konusunda yönetimin sunduğu teklife sıcak bakan 35 yaşındaki futbolcunun, performansa dayalı ekstra bonuslar istediği iddia edildi.

    Bilindiği üzere siyah-beyazlı yönetim, Gökhan'a 500 bin euro garanti ücret artı 300 bin euro da prim teklifinde bulunmuştu.

    TEKLİFİ YÜKSELTMEYECEKLER

    Bunun gibi sorunlar dışında Gönül ile bir sıkıntı yaşamayan siyah-beyazlılar, başka kulüplerin devreye girmesi durumunda fiyat artırımı yapmayacak.

    Gökhan Gönül, Beşiktaş'tan ekstra bonus istedi #3

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