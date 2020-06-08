Gol krallığı yarışında son durum

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala, gol krallığı yarışını yeniden hatırlıyoruz. 19 golü bulunan Alexander Sörloth, zirvede yer alıyor.

Koronavirüs nedeniyle yarıda kalan Süper Lig'de maçlar, 2,5 aylık aranın ardından yeniden start alıyor.

Cuma günü oynanacak Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmarıyla tekrar başlayacak olan ligde, şampiyonluk yarışı kadar gol krallığı kapışmasının galibi de merak ediliyor.

SÖRLOTH ZİRVEDE

Attığı gollerle bordo-mavilileri zirveye taşıyan Alexander Sörloth, 19 golle zirvede yer alırken, hemen arkasından gelen Cisse'nin 16 golü bulunuyor.

Geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle ligin uzun bir bölümünü oynamadan geçiren ancak sahalara iyi bir dönüş yapan Falcao ise 9 golle 12. sırada.

İşte yarıştaki son durum:

1-Sörloth - 19 gol

2-Cisse - 16 gol

3-Jahovic - 13 gol

4-Vedat Muriç - 13 gol

5-Stancu - 12 gol

6-Burak Yılmaz - 11 gol

7-Yatabare - 11 gol

8-Nwakaeme - 10 gol

9-Demba Ba - 10 gol

10-Crivelli - 10 gol

11-Kayode - 9 gol

12-Falcao - 9 gol