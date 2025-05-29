Golden Boy adayları netleşti

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2025 Golden Boy ödülünün 100 kişilik aday listesi resmen belli oldu...

Listede en üst sırada yer alan isim Lamine Yamal oldu.

Buna rağmen Lamine Yamal, daha önce ödülü kazandığı için listede sembolik olarak yer alıyor.

KENAN YILDIZ, İLK 10'A GİRDİ

Kazanmak için en büyük favori konumunda 2. sırada yer alan Pau Cubarsi görülüyor.

İşte ilk 10 sıra;

Lamine Yamal; Pau Cubarsi; Desire Doue; Myles Lewis-Skelly; Warren Zaire-Emery; Dean Huijsen; Kenan Yıldız; Erhan Nwaneri; Geovany Quenda; Jorrel Hato

Öte yandan listede Kenan Yıldız'ın yanı sıra 4 Türk futbolcu daha yer aldı.

ARDA GÜLER, YASİN ÖZCAN, YUSUF AKÇİÇEK VE SEMİH KILIÇSOY...

Real Madrid forması giyen Arda Güler, 13. sırada ismini yazdırdı.

79. sırada, Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olacak olan Yasin Özcan yer aldı.

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, kendisine 91. sırada yer buldu.

Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy ise 94. sıradan listede yer aldı.