Göztepe-Altay maçının ambulans şirketine soruşturma açıldı

Göztepe - Altay maçında tribünlerden atılan yabancı maddelerin ambulans aracılığıyla stada sokulduğu öğrenilmişti. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü özel ambulans şirketine soruşturma açıldığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasında oynanan ve çıkan olaylarla nedeniyle tatil edilen maçla ilgili soruşturma sürüyor.

Olaylarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.

Sahaya girerek kaleciyi yaralayan Mehmet Nihat A. ve bazı şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Özel ambulans şirketi hakkında soruşturma

Tribünde fişekleri kullanan D.D, E.Y. ve K.E ile fişekleri sırt çantasıyla sahaya sokarak misafir tribünün tuvaletlerine bıraktıkları tespit edilen özel ambulans şirketi görevlileri A.G. ve H.K. ile ilgili soruşturmanın derinleştirildiği ifade edildi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de statta görev yapan özel ambulans şirketi hakkında soruşturma başlattı.