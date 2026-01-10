Abone ol: Google News

Günay Güvenç: Yine final oynayacağız

Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç, Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye kaybettikleri maçın ardından "Seneye yine iki kupayı kazanarak buraya geleceğiz ve yine final oynayacağız" dedi.

10.01.2026
2025 Süper Kupa final maçında Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç, Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye kaybettikleri maçın ardından konuştu.

"YİNE FİNAL OYNAYACAĞIZ"

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Günay'ın sözleri şu şekilde:

Öncelikle şunu belirtmek isterim, biz buraya Süper Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonu olarak geldik. Seneye yine iki kupayı kazanarak buraya geleceğiz ve yine final oynayacağız.

