Günay Güvenç: Yine final oynayacağız

2025 Süper Kupa final maçında Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç, Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye kaybettikleri maçın ardından konuştu.

"YİNE FİNAL OYNAYACAĞIZ"

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Günay'ın sözleri şu şekilde:

Öncelikle şunu belirtmek isterim, biz buraya Süper Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonu olarak geldik. Seneye yine iki kupayı kazanarak buraya geleceğiz ve yine final oynayacağız.