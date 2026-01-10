Günay Güvenç: Yine final oynayacağız

- Galatasaray, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi.
- Kaleci Günay Güvenç, seneye iki kupayı kazanarak tekrar finale çıkacaklarını belirtti.
- Güvenç, mücadeleyi kaybetmelerine rağmen gelecekteki başarı vurgusu yaptı.
2025 Süper Kupa final maçında Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.
Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç, Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye kaybettikleri maçın ardından konuştu.
"YİNE FİNAL OYNAYACAĞIZ"
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Günay'ın sözleri şu şekilde:
Öncelikle şunu belirtmek isterim, biz buraya Süper Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonu olarak geldik. Seneye yine iki kupayı kazanarak buraya geleceğiz ve yine final oynayacağız.