Gürcistan'ın gündeminde Türkiye yenilgisi var: Felaket, mahvedildik...

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan'ı ağırladı.

Milliler, Kocaeli'de oynanan müsabakada rakibini 4-1 mağlup etti ve play-off yolunda büyük avantaj yakaladı.

Gürcistan basını, ay-yıldızlıların aldığı galibiyeti manşetine taşıdı.

İşte Gürcistan basınında öne çıkan manşetler...

"EN KÜÇÜK TAKIMLAR BİLE BU KADAR ÇARESİZCE YENİLMİYOR"

Lelo:

Gürcistan Milli Takımı, Dünya Kupası eleme turunun kritik maçında Türkiye'ye karşı direnemeden mağlup oldu. Günümüz futbolunda en küçük takımlar bile bu kadar çaresizce yenilmiyor. "Final" böyle kaybedilmez! Yeni fikirlere sahip yeni bir koça ihtiyacımız var.

"GÜRCİSTAN, TÜRKİYE TARAFINDAN MAHVEDİLDİ"

Sportall:

Tam bir felaket! Gürcistan Milli Takımı, Türkiye tarafından mahvedildi.

"TÜRKİYE'YE YENİLDİK"

Ambebi:

Gürcistan Milli Takımı, Türkiye'ye yenildi. Ev sahibi takım maçı 4-1 kazandı.

Kvirispalitra:

Gürcistan Milli Takımı, Türkiye'ye mağlup oldu. Tek golü Giorgi Kochorashvili attı.