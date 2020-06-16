Güven Yalçın'ın aldığı kilolar tepki çekti

En Son Haber

Beşiktaş'ın 21 yaşındaki futbolcusu Güven Yalçın'ın, bugünkü antrenmanda çekilen fotoğrafları aldığı kiloları da gözler önüne serdi.

Beşiktaş'ın 2018'de Alman ekibi Leverkusen altyapısından kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcu Güven Yalçın, siyah-beyazlı takımda çıktığı ilk karşılaşmalarda dikkat çeken performanslar ortaya koymuştu.

Yaptığı hat-tricklerle taraftarların beğenisini toplayan Güven, sonrasında ise beklenmedik bir düşüşe geçmişti.

ANTALYASPOR'A KARŞI BEKLENENİ SERGİLEYEMEDİ

Son olarak teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Antalyaspor karşılaşmasında şans verdiği ancak bekleneni verememesi nedeniyle oyundan çıkardığı 21 yaşındaki futbolcunun, bugünkü idmandan paylaşılan fotoğrafları ise eleştirilerin hedefi haline geldi.

ALDIĞI KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ

Başarılı çalıştırıcı Sergen Yalçın önderliğinde, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabı, antrenman sırasında çekilen fotoğrafları paylaştı.

21 yaşındaki Güven Yalçın'ın aldığı kilolar ise dikkatlerden kaçmadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, genç futbolcuya sert eleştiriler yöneltti.