DHA
Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000 tarihinde UEFA Kupası kazanmasının 25’nci yıl dönümü nedeniyle o dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, İstanbul’a geldi.
UEFA Kupası zaferinin mimarlarından olan Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, İstanbul Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı.
TARAFTARLAR İLE BİR ARAYA GELECEKLER
Daha sonra alandan ayrılan iki eski futbolcu, bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Salonu’nda düzenlenecek etkinlikte taraftarlarla bir araya gelecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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