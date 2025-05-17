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Hagi ve Popescu, UEFA Kupası zaferinin yıl dönümü için İstanbul'da

Hagi ve Popescu, UEFA Kupası zaferinin yıl dönümü için İstanbul'da Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası'nın önemli isimlerinden olan Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, yapılacak etkinlik için İstanbul'a geldi.