Hasan Ali Kaldırım: Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'i hak ediyor

1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'in deneyimli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Süper Lig'i hak ettiklerini söyledi.

Diyarbakır temsilcisinin 36 yaşındaki sol beki, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"MAÇ MAÇ DÜŞÜNECEĞİZ"

Ligin ilk yarısını iyi bir yerde tamamladıklarını anlatan Hasan Ali, "Güzel bir hava yakaladık. Maç maç düşüneceğiz. Taraftarımız hem içeride hem dışarıda bizi destekliyor. Bizim tek bir görevimiz var: onları mutlu etmek. Onlar, biz kazanınca mutlu oluyor. Kaybedince de mutsuz oluyorlar. Bu da bize yansıyor. Şehirde o ilgi alakayı net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Bu da bizim omuzlarımızda büyük bir sorumluluk. Bunun bilincindeyiz. Onları mutlu etmek istiyorum. Çünkü hem kulüp hem de taraftarlar Süper Lig'i hak ediyor. Geçen sene başaramadık ama inşallah bu sene başarıp sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız." diye konuştu.

"BİR ŞEYLER ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYORUM"

Amed Sportif Faaliyetler'e geç katıldığını anımsatan tecrübeli oyuncu, "Eylül ayıydı, sezon öncesi kamp geçirmedim. Bireysel olarak kendimi sezona hazırladım. 'İyi ki gelmişim' diyorum. Çok güzel bir kulübe, taraftara, şehre geldim, mutluyum. Kendi performansım da gayet iyi. Ben memnunum, hocalar memnun. Artık tecrübeli bir oyuncuyum. Tecrübemi takım arkadaşlarıma, genç kardeşlerime yansıtmaya çalışıyorum. Ağabeylik görevimiz de var. Bunu en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. Öğrenmenin de yaşı yoktur. Ben de bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"BU BİR MEYDAN OKUMA"

Hasan Ali, antrenman yapmayı çok sevdiğini ve bu isteği kaybetmediği sürece futbol oynayacağını aktardı.

Kendisine fiziksel olarak çok iyi baktığını belirten deneyimli sol bek, "Bu bir meydan okuma gibi. Yaşım itibarıyla pek çok insan yaşlı, yapamaz, edemez düşüncelerine kapılabiliyor. Kariyerim başladığında da aynıydı. Antrenman yapmasını seviyorum. Antrenmana giderken mutluyum. Bu hissiyatı kaybetmediğim sürece de oynamak istiyorum. Çünkü bu hissiyatı kaybedersem, bu duyguyu kaybedersem futbolu keyifle oynayamam. O zaman biraz işkence haline gelir. Transferin başından bu yana güzel bir ilgi gösterdiler. Görüştük, projeyi beğendim. Sinan hocayla daha önceden çalıştık. Benim gelmemden 2 hafta sonra da onlar geldi. İyi bir iletişimimiz var. Bir gram şüphem veya endişem yoktu. Kulübe çok şey kattığımı düşünüyorum. Hem onlar benim tecrübemden faydalanıyor, hem de ben onlardan faydalanıyorum. Kulübü hak ettiği yerlere getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"FENERBAHÇE SEVDAM TABİİ Kİ DEVAM EDİYOR"

2012-2020 yılları arasında Fenerbahçe formasını giyen Hasan Ali Kaldırım, "sarı-lacivertli günleri" özlediğini belirtti.

Ligin uzun bir maraton olduğunu dile getiren tecrübeli savunma oyuncusu, şöyle konuştu:

Fenerbahçe sevdam tabii ki devam ediyor. O zaten bitemez. Tabii ki özlüyorum, güzel günler geçirdik. Hüzünlü zamanlar da oldu ama genelde güzel zamanlar geçirdik. Ümit ediyorum ki taraftarlar uzun zamandır bir beklenti içerisinde. Hak ettikleri şampiyonluğa en hızlı şekilde ulaşırlar. Bu sezon Tedesco ile beraber güzel bir gidişat yakaladılar. Daha çok maç var. Her şey olabilir. Çok uzun zaman oldu, inşallah hak ettikleri şampiyonluğu en kısa zamanda yaşarlar.

"GALATASARAY ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDI"

Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli takımın uzun süredir şampiyon olamamasının nedenini yanlış kararlar ve yanlış transferler olarak paylaştı.

Ligde şampiyonluk yarışının başa baş geçtiğini aktaran Hasan Ali, "Dışarıdan gördüğüm kadarıyla sebebi yanlış kararlar, özellikle yanlış transferler. Bu süreçte Galatasaray da çok iyi iş çıkardı. Bir üstünlük sağladı. Buna Trabzon da dahil. Bu sene Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimalini geçen senelere göre daha yüksek görüyorum. Tek dileğim özellikle taraftarlar için o sabırla bekledikleri şampiyonluğa ulaşırlar." değerlendirmesini yaptı.

"KUPA KALDIRDIĞIMIZ ANLARI UNUTAMAM"

Deneyimli futbolcu, 3-0'dan 3-3 berabere biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde attığı golü unutamadığını belirtti.

Oynadığı dönemdeki derbilerin atmosferinden bahseden Hasan Ali, "Kupa kaldırdığımız anları unutamam. Aykut Kocaman ile Türkiye Kupası'nı aldık. İsmail Kartal ile Süper Kupa'yı kazandık. Ersun Yanal ile şampiyon olduk. Bunlar tabii ki kolay kolay unutamayacağın anlar. Benim için her zaman derbiler güzeldi. Ben her futbolcuya 'İnşallah bir gün sana da nasip olur, derbide sahada olursun' diye söylerim. Çünkü futbolcuysan derbiyi yaşaman lazım. Çok özel bir duygu. Bütün hafta o ilgi alaka, hazırlık gerçekten başka oluyor. Çoğu Fenerbahçeli gibi ben de Beşiktaş'a karşı 3-3'lük maçta attığım golü unutamıyorum." şeklinde konuştu.

"MİLLİ FORMAYI ÜZERİNDE TAŞIMAK ÖZEL BİR DUYGU"

Hasan Ali Kaldırım, ay-yıldızlı formayı giymenin çok özel bir duygu olduğunu anlattı.

Milli takımda oynadığı zamanları özlediğini anımsatan Hasan Ali, şu değerlendirmede bulundu:

Milli formayı üzerinde taşımak özel bir duygu. Bunun üstü yok. O günleri özlüyorum. Maalesef Avrupa Şampiyonası'nda ya da Dünya Kupası'nda oynamak bana hiç nasip olmadı. Ancak güzel maçlar oynadık. Fransa maçı akıllarda. Öyle maçlara motive olmana gerek yok. Zaten yüzde 100 odaklanıyorsun. Karşında dünya yıldızı olunca maça da çok iyi hazırlandık. Benim o maç öncesinde ufak bir sakatlığım vardı. Hatta Şenol Güneş ile kamp başlangıcında konuşmuştuk. 'Hocam benim böyle bir sakatlığım var. Ben böyle bir durumdayım. Eğer sabah akşam idman yapacaksak ben çıkamam. İstiyorsan beni kampa çağırma' demiştim. O da 'Sorun değil. Gerekirse sabah değil akşam idmanlarına çıkarsın' demişti. Ben de bireysel hocamı çağırmıştım. O maça fiziksel anlamda çok iyi hazırlandık. Zaten bu da maça yansıdı. Hem ben hem takım olarak çok iyi iş çıkardık. Tarihi bir skor elde ettik.

"TURNUVALAR OYNAMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Tecrübeli oyuncu, A Milli Takım'ın mutlaka Dünya Kupası'na katılması gerektiğini belirtti.

Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin Romanya, Slovakya ve Kosova gibi rakipler karşısında mutlak favori olduğunun altını çizen Hasan Ali, "Dünya Kupası'na katılmamız lazım. Futbolda öyle favoriyiz dediğinizde direkt tur atlamış olmuyorsun. Futbol bu, belli olmuyor. Günlük performans önemli. Sadece isim olarak rakiplerimize baktığımızda kendimizi favori görüyorum. Dünya Kupası'na bence de katılacağız. İyi bir jenerasyon yakaladık. Artık yavaş yavaş kardeşlerimiz tecrübe kazandı. Turnuvalar oynamak çok önemli. Biz ülke olarak çok fazla katılmıyoruz. Bu tür organizasyonlarda oynamak çok apayrı bir duygu." ifadelerini kullandı.

"BİZ BİR FUTBOL ÜLKESİYİZ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın performansını beğendiğini aktaran deneyimli sol bek, "Zaman zaman eleştiriler olacak, biz bir futbol ülkesiyiz. Kaybedince her şey kötü, kazanınca her şey iyi oluyor. Maalesef çok sabırlı olmayan bir milletiz. Hoca bence başarılı. İnşallah daha da başarılı olur. Genelde bizim ülkemizde 2-3 maç kaybedince hemen hoca değişikliğine gidiyoruz. Avrupa'yla kendimizi kıyasladığımızda tam tersi." diye konuştu.

BEĞENDİĞİ SOL BEKLER

Hasan Ali Kaldırım, hem Ferdi Kadıoğlu hem de Eren Elmalı'nın beğendiği sol bekler olduğunu sözlerine ekledi.