Hüseyin Çimşir: Hakemler daha sağduyulu karar verebilmeli

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Göztepe karşısında aldıkları galibiyetten ötürü oyuncularını kutlarken, hakemleri kararlarında daha dikkatli olmaya çağırdı.

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nun 27. haftasında Trabzonspor, deplasmanda İzmir ekibi Göztepe'yi 10 kişi kaldığı karşılaşmada 3-1 yenerek zirvedeki yerini pekiştirdi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan bordo mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir, oyuncuların verdikleri görevleri yerine getirdiğini belirterek şöyle konuştu:

"10 KİŞİ KALDIĞIMIZDA DA İYİ OYNADIK"

"Uzun, 3 ay bir aradan sonra oynanan futbol bence gayet olumluydu. Oyunu 2'ye ayırmak gerekiyor. 11-11 olan ve 11'e 10 olan olarak. Bence ikisini de takım halinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. 11-11 olan bölümde skoru daha çok artırabilirdik. Daha rahat kendimize avantaj sağlayabilirdik. Sonrasında eksik kalmamıza rağmen arkadaşların ortaya koyduğu çok büyük bir mücadele var. 10 kişi nasıl, ne şekilde oynanır onu da bence gayet yerinde ve başarılı şekilde uyguladığımızı düşünüyorum.





Tabii geri kalan 7 hafta var. Kazanmış bir takımın teknik direktörü olarak hakemlerin biraz daha dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ortada emek, mücadele var. Verdikleri kararlarda daha sağlıklı ve sağduyulu olurlarsa sevinirim."

