Iğdır FK'dan Adana Demirspor karşısında farklı galibiyet

1. Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor, Iğdır FK'yi konuk etti.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 6-1 kazandı.

Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Gianni Bruno, 39, 60 ve 89. dakikalarda Ryan Mendes, 49. dakikada Leandro Bacuna, 80. dakikada Fode Koita kaydetti.

Adana Demirspor'un tek golünü ise 35. dakikada Tsunami kendi kalesine attı.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonuçla ligde tek galibiyeti olan ve puan cezaları alan Adana Demirspor, -54 puanla ligin son sırasında yer aldı

Ligde 7 maç sonra ilk kez kazanan Iğdır FK ise 48 puana yükseldi ve 11. sıraya yerleşti.

Öte yandan Iğdır FK, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 5. maçta ilk galibiyetini aldı.

Ligde bir sonraki hafta Iğdır FK, Pendikspor'u konuk edecek. Adana Demirspor ise deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek.