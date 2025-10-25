Igor Tudor: Kenan takımın en önemli oyuncusu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Juventus'ta işler yolunda gitmiyor.

İtalyan temsilcisi, lig ve Avrupa'da oynadığı son 7 maçta galibiyete hasret kaldı.

Torino ekibinin teknik direktörü Igor Tudor, Lazio maçı öncesi konuştu.

Tudor, milli oyuncu Kenan Yıldız hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"DEL PIERO TARİH YAZDI, KENAN HENÜZ YOLUN BAŞINDA"

Tudor, Kenan Yıldız'ın henüz gelişim sürecinde olduğunu vurguladı:

Karşılaştırmalar her zaman zordur, çünkü futbol değişti. Del Piero burada tarih yazdı, Kenan ise henüz kariyerinin ilk gerçek sezonunda. Çok farklı dönemler.

"KENAN TAKIMIN EN ÖNEMLİ OYUNCUSU"

Juventus teknik direktörü, 19 yaşındaki oyuncunun takım içindeki yerinin altını çizdi:

Kenan Yıldız inanılmaz derecede önemli bir oyuncu, hatta kadrodaki en önemli isim diyebilirim. Her maçta oynuyor. Bu kolay bir şey değil, çünkü genç yaşta bu kadar sorumluluk almak herkesin yapabileceği bir şey değil. O sürekli elinden gelenin en iyisini yapıyor.

"PERFORMANSINDA İNİŞ ÇIKIŞLAR NORMAL"

Tudor, Yıldız'ın enerjik oyun tarzının bazen istikrarsızlığa yol açabileceğini de dile getirdi:

Kenan çok enerji harcıyor, bu yüzden her zaman aynı performansı göstermesi beklenemez. Bu tamamen doğal bir durum. Bu ritme tam olarak uyum sağlaması için zamana ihtiyacı var.

"BÜYÜDÜKÇE RAKİPLER DE DAHA ÇOK DİKKAT EDİYOR"

Son olarak teknik adam, genç futbolcunun gelişiminin artık rakiplerin dikkatini çektiğini belirtti: