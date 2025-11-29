İlhan Palut, Rizespor'dan ayrıldı!

Süper Lig'in 14. haftasında Rizespor, Kayserispor'u ağırladı.

Rize Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 1-0'lık skorla kazandı.

Maçın ardından ise ev sahibi Rizespor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Karadeniz ekibinin teknik direktörü İlhan Palut, gerçekleştirdiği basın toplantısında görevinden ayrıldığını duyurdu.

"BU TAKIMIN YENİ BİR NEFESE İHTİYACI VAR"

İlhan Palut, "Maçı konuşmak istemiyorum. En azında kendim ve ekibim adına maç değerlendirmesi yapmak istemiyorum. 2.5 yıldır burada çalışıyoruz. Burası gerçekten çok güzel bir kulüp. Çok iyi insanlar var. Artık geldiğimiz an itibarıyla hayatım boyunca bir görevde geri adım atmak hiç tarzım değil ama bu takıma yeni bir ses lazım. Bu takıma yeni dokunuşlar lazım. Belki başka başka oyuncuların sırtını daha sevgiyle okşamak lazım. Burada geçirdiğim her gün için vicdanım rahat ama bu takımın yeni bir nefese ihtiyacı var. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Bütün sorumluluk benim üzerimde. Kulübümüzün yöneticilerine ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Kalbini kırdığım insanlar haklarını helal etsinler. Kulüpten müsaade almadan bu açıklamayı yapıyorum. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

RİZESPOR'DA 96 MAÇTA GÖREV YAPTI

1 Temmuz 2023 tarihinden bu yana mavi-yeşilli takımın başında yer alan 49 yaşındaki teknik adam, 96 resmi maça çıktı.

İlhan Palut, bu müsabakalarda maç başına 1.33 puan ortalaması tutturdu.

Palut, kariyerinde Hatayspor, Göztepe ve Konyaspor'da da teknik direktörlük görevi yaptı.