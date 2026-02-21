İlhan Palut'tan galibiyet sözleri: Galatasaray'ı yendik diye kutlamasını günlere yayarsak...

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"KONSANTRE OLURSANIZ..."

Galibiyeti değerlendiren İlhan Palut, "Galatasaray'ın zaten potansiyelli oyuncuları var, Okan Hoca ikinci yarıda hamleler de yaptı. Galatasaray'dan çok bizim ne yapacağımız önemliydi. Takımımda bir durgunluk vardı, oyun iştahı göremediğim anlar vardı. Gördüğüm maçlarda da 90 dakikaya yayılamıyordu. Oyun konsantrasyonu, ikili mücadele iştahı, dönem dönem cesurca oynama önemliydi. Skordan bağımsız olarak oyuncularım maç boyunca ne dediysek onu yapmaya çalıştılar. Hatalar oldu mu, tabii oldu ama takımlar bu haftalarda yeni bir oyun stiliyle oynamıyorlar. Her maça konsantre olanlar istediği sonucu alıyorlar. Takımımda tam da bunu gördüm." dedi.

"GALATASARAY'I YENDİK DİYE KUTLAMAYI GÜNLERE YAYARSAK..."

Kritik bir durumda olduklarını söyleyen İlhan Palut, "Galatasaray'dan da öte, 3 puana ihtiyacımız çok vardı. Galip gelememe baskısı vardı, tesislerde camiada sonuna kadar hissediliyordu ve bize de yansıyordu. Oyuncularımın karşısında bunu dillendirmedim. Her maça yeni bir şans olarak baktık. Hala çok fazla puana ihtiyacımız vardı. Bugünkü galibiyet, oyuncuların özgüvenini yerine getirecekse son değerli. Galatasaray'ı yendik diye kutlamasını günlere yayarsak yeniden bir final bir final diye sezon sonuna kadar gideriz." açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY'A BAŞARILAR"

Galatasaray ile ilgili sözlerine devam eden İlhan Palut, "Mücadele önemliydi, 3 puan önemliydi. Galatasaray çok iyi bir rakip. Çok puana ihtiyacımız var. Her maç en az bu kadar mücadele etmeliyiz. Galatasaray, Juventus'a karşı çok iyi oynadı. Onlara rövanşta canı gönülden başarılar." ifadelerini kullandı.

"İÇİMİZDE KÜÇÜK BİR HUZUR VE MUTLULUK VAR"

Ayrıca İlhan Palut, "Konya'yı seviyorum. Bunu dürüstçe söylüyorum. Tesis yeni, yönetim kurulu ve başkan yeni. Yepyeni bir takım. Aslında önümüze çıkan bir puan durumu var. Şöyle bir algı oluştu; İlhan Hoca gelecek, eli değecek ve o bir şeyler yapacak durumu var şehirde. Tabii ki biz elimizden geleni yapacağız ama bu ekstra bir sorumluluk verdi. Geldiğimden günden beri çok sorumluluk hissediyorum. Antrenman yaptıkça... Bu hafta ilk kez dolu dolu çalıştık takımla. Ben yavaş yavaş oyuncularımdan neler alabileceğimi anlıyorum. Oyuncularım benim ne istediğimi anlıyorlar yavaş yavaş. Güzel bir galibiyet oldu. Ayağımız yere sağlam basmalı. İçimizde küçük bir huzur ve mutluluk var." dedi.

"3 PUAN ÇOK ÖNEMLİ OLDU"

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Galatasaray'dan potansiyelinden çok da bahsetmeme gerek yok. Çünkü her oyuncusuyla her an maçı değiştirebilecek kalitede bir takım. Önemli olan bizim sahada ne yapacağımızdı. Çünkü takım bazen gerçekten sahada durgunlaşıyor. İstek, arzu istediğimiz seviyelere tam çıkmıyor. Bugün her şeyden önce oyuncularımızla konuştuğumuz plana sadık kalmamızdı. Çok istekli ve arzulu oynadık. Bunu sadece belli bölümlerde değil maça yaydık ve tabii ki savunma yaptık. Ama top ayağımıza geçtiği zaman top bizdeyken de elimizden gelen geldiğince cesurca girişimlerde bulunduk. İlk yarı savunma kısmını bence iyi yaparken ofansta istediğimiz etkinlik yoktu. İkinci yarı daha geniş alanlar oluşmaya başladı ve Galatasaray'ı dengesiz yakaladığımız anlar oldu. Bence ofsayt pozisyonu bir kırılma anıydı. Çünkü çok önemli bir taktik disiplinle oynuyorsunuz. Oradaki bir kırılma planlarınızı değiştirmek zorunda kalacaksınız. VAR'dan geri döndü ve çok güzel dakikalarda güzel goller bulduk. Ben oyuncularımın performansından gerçekten memnunum. Yani galibiyet çok önemli ama olmasaydı da bir şey diyemezdim. Ama çocuklar bugün mücadele ettiler, savaştılar. En çok sevindiren şeylerden bir tanesi de çok şükür ki bunun karşılığını aldılar. Puan durumu anlamında da puan ve puanlara çok ihtiyacımız var. Her puana ihtiyacımız olan bir görüntüdeyiz. Her şeyden önce bizim için 3 puan çok önemli oldu" ifadelerini kullandı.