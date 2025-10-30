İngiliz basını yazdı: Jose Mourinho hakem skandalıyla ilgili haklı çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbolunda bahis skandalının yankıları sürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim Pazartesi günü yaptığı açıklamalarla başlayan bahis soruşturması tüm hızıyla devam ediyor.

TFF Hukuk Müşavirliği, 152 hakemi "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmişti.

İNGİLİZLER, MOURINHO'YU HAKLI ÇIKARDI

Yaşananların ardından bahis skandalında İngiliz medyası da yaşananları gündemine taşıdı.

İngiliz Daily Mirror gazetesi, “Türkiye’de 152 hakemin karıştığı büyük skandalın ortaya çıkmasıyla Jose Mourinho haklı çıktı” başlıklı bir haber yayınlandı.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye’de futbolun patronları, Mourinho’nun Fenerbahçe’de görev yaptığı dönemde hakemliğin durumu hakkında yaptığı çok sayıda çıkışın ardından, 152 hakemin aktif olarak kumar oynadığının tespit edilmesiyle disiplin soruşturması başlattı. ‘Özel Birisi’, hakemlik standartlarını yüksek sesle eleştiren, önceden bilseydi işi reddedeceğini söyleyen biriydi ve şimdi ülkede yetkililer yıllar sonra büyük bir sorunu ortaya çıkardı.”

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Jose Mourinho, o dönem hakemlerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: