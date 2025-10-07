İngiliz basını yazdı: Trabzonspor, Andre Onana için hamle yapacak

Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı Andre Onana, şimdiden beğenileri toplamaya başladı.

Bordo-mavili formayla kısa sürede fark yaratan oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TRABZONSPOR TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYOR İDDİASI

İngiliz basınından The Sun'da yer alan haberlere göre, Karadeniz ekibi Kamerunlu kaleciyi kalıcı transfer etmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Onana, Trabzonspor'daki ilk 4 maçında 2 kez kalesini gole kapatarak teknik direktör Fatih Tekke'nin güvenini kazandı.

LİDERLİK ÖZELLİĞİ VE PERFORMANSIYLA ÖN PLANDA

Yalnızca performansı değil, aynı zamanda liderlik özellikleri ve yeni ortamına hızlı uyum sağlaması da dikkat çekti.

Yönetim, sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmamasına rağmen sezon sonunda Manchester United ile masaya oturmak istiyor.

MAAŞ SORUNU YOK

Trabzonspor, Onana'ya şu anda United'daki 140 bin euro haftalık maaşından daha yüksek bir ücret ödüyor. Bu nedenle oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşmak problem olmayacak.

Kırmızı Şeytanlar, Inter'den 2023'te 55 milyon euroya kadrosuna kattığı Onana için zarar etmek istemeyebilir.