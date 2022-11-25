İngiltere - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Gruplarda ikinci maçlar bugün başlıyor.

2022 Dünya Kupası'nda grup aşamalarındaki ilk maçlar dün oynanan maçlar ile tamamlandı. Bugün itibariyle gruplardaki ikinci maçlar oynanmaya başlayacak.

B grubunda İngilere ile ABD'nin karşılaşacağı maçın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

İngiltere grupta oynadığı ilk maçta İran'ı 6-2 yenerek üç puanın sahibi oldu. ABD ise Galler ile 1-1 berabere kaldı.

Futbolseverler İngiltere - ABD maçının detaylarını araştırmaya başladı. İşte maçın detayları..

İngiltere - ABD maçı ne zaman oynanacak?

İngiltere - ABD maçı bugün saat 22.00'de oynanacak. Al Bayt Stadyum'unda oynanacak maçını Venezuellalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.