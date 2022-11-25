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İngiltere - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2022 Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Gruplarda ikinci maçlar bugün başlıyor.
- 25.11.2022 - 10:05
2022 Dünya Kupası'nda grup aşamalarındaki ilk maçlar dün oynanan maçlar ile tamamlandı. Bugün itibariyle gruplardaki ikinci maçlar oynanmaya başlayacak.
B grubunda İngilere ile ABD'nin karşılaşacağı maçın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
İngiltere grupta oynadığı ilk maçta İran'ı 6-2 yenerek üç puanın sahibi oldu. ABD ise Galler ile 1-1 berabere kaldı.
Futbolseverler İngiltere - ABD maçının detaylarını araştırmaya başladı. İşte maçın detayları..
İngiltere - ABD maçı ne zaman oynanacak?
İngiltere - ABD maçı bugün saat 22.00'de oynanacak. Al Bayt Stadyum'unda oynanacak maçını Venezuellalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.