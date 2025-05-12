Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Nottingham Forest ile Leicester City 2-2 berabere kaldı.
Forest, Leicester ile berabere kalarak 29 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.
BAŞKAN MAÇ SONU SAHAYA İNDİ
UEFA Avrupa Ligi'ni garantileyen Nottingham Forest, Şampiyonlar Ligi şansını aldığı beraberlikle azaltırken maç sonu dikkat çeken bir olay yaşandı.
Maçın ardından kulübün sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis sahaya girdi.
TEKNİK DİREKTÖRÜ AZARLADI
Marinakis, sahada teknik direktör Nuno Espirito Santo'yu azarladı.
Kısa süren tartışma sonrası başkan sahadan ayrıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış