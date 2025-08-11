İrfan Buz: Kırmızı kart planlarımızı bozdu

Sakaryaspor, 1. Lig’in ilk haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör İrfan Buz, açıklamalarda bulundu.

"1 PUAN BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Buz, ilk golün ardından ikinci golü bulduklarında farklı bir galibiyetin mümkün olabileceğini düşündüklerini ancak kırmızı kartın tüm planlarını bozduğunu söyledi.

Buz, şu ifadeleri kullandı:

Golümüz iptal oldu, ardından kaptanımız Caner Erkin kırmızı kart gördü. Bu durum oyunun tüm dengesini değiştirdi. 4-4-1 sistemine geçtik, oyuncularımız bu sıcak havada büyük mücadele verdi. 1 puan bizim için önemli.

"TARAFTARIMIZ ÖNÜNDE 3 PUAN ALMAK İSTİYORUZ"

Kırmızı kart pozisyonunda hakemle konuştuğunu ve "Bana küfredilmedi" yanıtı aldığını aktaran deneyimli teknik adam, futbolun içinde oyuncular arasında zaman zaman sert diyalogların yaşanabileceğini, Caner Erkin’in takım için hem futbolcu hem lider olarak çok değerli olduğunu vurguladı.

Transfer çalışmalarına değinen Buz, orta saha ve kanat bölgelerine takviye yapmayı planladıklarını belirterek, şu şekilde konuştu: