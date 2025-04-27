İrfan Can Eğribayat'tan maç sonu paylaşım

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 yendi.

Sarı-lacivertlilerde maçın ardından konuşan İrfan Can Eğribayat, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eğribayat, maç sonu açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımla söylediklerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

İRFAN CAN NE DEMİŞTİ?

İşte İrfan Can Eğribayat'ın açıklamaları:

Başka şeylerden başlamak istiyorum. Antep'e biz depremde çok fazla yardımcı olmaya çalıştık, onların acılarını yaşamaya çalıştık. Isınmada su istediler, verdim. Attığımız gole sevindiğim için tüm stadyum, kale arkası direkt ana, kız kardeş küfürler, hoş değil. Küfür edene kadar bir kere tepki vermedim. Gollerde sevindim, daha da kışkırttılar. N'Diaye maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Haftaya Beşiktaş maçı var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce insan olsun!