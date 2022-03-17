Petrol
100.2
2.22%
Euro
16.24
0.57%
Dolar
14.68
0.44%
Altın
912.71
0.89%
Borsa
2107
0.87%
Bitcoin
598.008
2.44%
BTXN Coin
39.07
-0.83%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    İrfan Can Kahveci: Bu havayla hedefimize ulaşırız

    Fenerbahçe'de Konyaspor ile oynanacak kritik mücadelede takıma dönmeye hazırlanan İrfan Can Kahveci, iddialı açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 09:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İrfan Can Kahveci: Bu havayla hedefimize ulaşırız

    Trabzonspor maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci, Konyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

    İrfan Can Kahveci, bu sezon sakatlıklar nedeniyle bir türlü form tutamadı. Başarılı orta saha oyuncusu, Trabzonspor karşısında 18. dakikada Siopis'e yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gördü.

    Tecrübeli futbolcu, cezasını Alanya karşısında tamamladı. Konyaspor ile oynanacak kritik mücadelede takıma dönmeye hazırlanan İrfan, iddialı açıklamalar yaptı.

    İrfan Can Kahveci: Bu havayla hedefimize ulaşırız #1

    "HEDEFE ULAŞACAĞIZ"

    Milli oyuncu, "Takım olarak çok iyi bir hava yakaladık. Arkadaşlarım Trabzon karşısında 10 kişi inanılmaz mücadele etti ve puan aldı. Ligin en zorlu takımlarından Alanya karşısında farklı kazandık. Yakaladığımız bu havayı devam ettirip, ligi ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti alma hedefimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

    İrfan Can Kahveci: Bu havayla hedefimize ulaşırız #2


    İlginizi Çekebilir

    Berk Oktay: Virüs bu sefer ciddi anlamda sarstı
    Magazin

    Berk Oktay: Virüs bu sefer ciddi anlamda sarstı

    Kıraç-Özgür Demirtaş tartışmasına Şahan Gökbakar da katıldı
    Gündem

    Kıraç-Özgür Demirtaş tartışmasına Şahan Gökbakar da katıldı

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Görüş Bildir