Isla'nın F.Bahçe'den ayrılma nedeni eşi

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mauricio Isla'nın, sarı-lacivertlilerden ayrılma nedeninin eşinin Şili'de katılacağı dans yarışması olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin 2017'de Cagliari'den renklerine kattığı Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın, sarı-lacivertlilerle olan kontratı sezon sonu bitecek.

Kanarya'daki disiplinsiz davranışları ve isteksiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakılan oyuncu ile yeni sözleşme imzalanmayacağı biliniyordu.

EŞİ İÇİN ŞİLİ'YE DÖNECEK

Kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istemeyen Isla'nın bu düşüncesinin altında yatan sebep de ortaya çıktı...

Mauricio Isla, daha önce dans yarışmasına katılmak istemesi nedeniyle ayrılık eşiğine geldiği eşi Gala Caldirola ile barıştı. 31 yaşındaki futbolcu, Caldirola'nın Şili'de yapılan yarışmaya katılacak olması nedeniyle futbol hayatına eşine yakın bir yerde devam etmek istiyor.

BOCA JUNİORS'A İMZA ATABİLİR

Öte yandan ülke basınında ise, oyuncunun Arjantin ekiplerinden Boca Juniors'a imza atabileceği belirtilirken eski takımı Universidad Catolica'ya dönmesi ihtimaller dahilinde olduğu belirtildi.