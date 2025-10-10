Abone ol: Google News

İsmail Kartal, Süper Lig ekibinden gelen teklifi reddetti

Adı bir süre önce Fenerbahçe'yle de anılan tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal, Antalyaspor'dan bir teklif aldı. İsmail Kartal söz konusu teklifi geri çevirdi.

Yayınlama Tarihi: 10.10.2025 09:31
Son olarak İran ekibi Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'a bir teklif daha geldi.

Emre Belözoğlu ile vedalaşan Antalyaspor, Kartal'ın kapısını çaldı.

Bilindiği üzere Kartal, Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası taraftarın bir kısmının Fenerbahçe'de görmek istediği isimdi.

ANTALYASPOR'U REDDETTİ 

64 yaşındaki Kartal, Antalyaspor'dan gelen bu teklifi geri çevirdi.

İsmail Kartal’dan olumsuz yanıt alan Antalyaspor yönetimi, yönünü Sami Uğurlu’ya çevirdi.

Kulüp yetkililerinin, genç teknik adamla görüşmelere başladığı belirtildi.

99 GOL 99 PUANLA REKOR KIRMIŞTI

Kartal, Mourinho'dan bir sezon önce 99 gol atıp 99 puan toplayarak rekor kırmış ancak 102 puan toplayan Galatasaray'ın ardından sezonu 2. tamamlamıştı.

Fenerbahçe'de 2.40 başarı ortalaması elde eden Kartal, son olarak İran ekibi Persepolis'i çalıştırmıştı.

