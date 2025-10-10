İsmail Kartal, Süper Lig ekibinden gelen teklifi reddetti

Son olarak İran ekibi Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'a bir teklif daha geldi.
Emre Belözoğlu ile vedalaşan Antalyaspor, Kartal'ın kapısını çaldı.
Bilindiği üzere Kartal, Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası taraftarın bir kısmının Fenerbahçe'de görmek istediği isimdi.
ANTALYASPOR'U REDDETTİ
64 yaşındaki Kartal, Antalyaspor'dan gelen bu teklifi geri çevirdi.
İsmail Kartal’dan olumsuz yanıt alan Antalyaspor yönetimi, yönünü Sami Uğurlu’ya çevirdi.
Kulüp yetkililerinin, genç teknik adamla görüşmelere başladığı belirtildi.
99 GOL 99 PUANLA REKOR KIRMIŞTI
Kartal, Mourinho'dan bir sezon önce 99 gol atıp 99 puan toplayarak rekor kırmış ancak 102 puan toplayan Galatasaray'ın ardından sezonu 2. tamamlamıştı.
Fenerbahçe'de 2.40 başarı ortalaması elde eden Kartal, son olarak İran ekibi Persepolis'i çalıştırmıştı.