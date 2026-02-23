İsmail Yüksek: Bitmiş bir şey yok

Fenerbahçe, Süper Lig’in 23’üncü haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, ligde Kasımpaşa beraberliği sonrası konuştu.

"GALİBİYET ARMAĞAN ETMEK İSTİYORDUK"

Milli futbolcu, "Son 10 dakika iki farklı duygu yaşadık, üzücü bir duydu. İki maçta 10 kişi kalan takımdan gol yedik, 4 puan bıraktık. Bu takıma yakışmayan bir durum. Yakışmıyor... Bu seneki en iyi atmosferdi, taraftarlara galibiyet armağan etmek istiyorduk ama olmadı." dedi.

"BIRAKMAYACAĞIZ"

İsmail Yüksek, "Bırakmayacağız, daha güçlü şekilde ayağa kalkacağız ve devam edeceğiz. Bitmiş bir şey yok. Daha çok maç var. Bırakmayacağız, devam edeceğiz. Birbirimize güveniyoruz. Yapabileceğimize inanıyoruz. Daha iyi olacağız. Dediğin gibi üzücü bir durum bugün için abi." diye konuştu.