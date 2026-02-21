İstanbulspor'a Boluspor karşısında tek gol yetti

1. Lig'in 27. haftasında İstanbulspor deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup etti.
1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Boluspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.
Kritik müsabakada kazanan 1-0'lık skorla konuk takım İstanbulspor oldu.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golü 88. dakikada Phellipe kaydetti.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonuçla birlikte İstanbulspor 38 puana yükselirken, Boluspor ise 38 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında İstanbulspor, Iğdır FK'yı konuk edecek. Boluspor ise Esenler Erokspor deplasmanına gidecek.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi