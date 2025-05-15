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İstanbulspor'u yenen Boluspor yarı finale yükseldi

İstanbulspor'u yenen Boluspor yarı finale yükseldi Boluspor, 1. Lig play-off 1. turunda konuk olduğu İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Boluspor, bu sonuçla play-off yarı finalinde Bandırmaspor'un rakibi oldu.