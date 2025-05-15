İstanbulspor'u yenen Boluspor yarı finale yükseldi

Haber Merkezi
1. Lig play-off 1. turunda İstanbulspor, Boluspor ağırladı.
Geriye düştüğü mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başaran Boluspor, play-off yarı finalinde Erzurumspor FK'yi 2-0'la geçen Bandırmaspor'un rakibi oldu.
İstanbulspor'un tek sayısını 49. dakikada Özcan Şahan kaydetti.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Khouma Babacar ve Florent Hasani attı.
YARI FİNAL 19 MAYIS'TA
Boluspor, Bandırmaspor ile 19 Mayıs'ta kozlarını paylaşacak.
Finale yükselen takım, 29 Mayıs'ta Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.
Finalde mutlu sona ulaşan takım ise Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım olacak.
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