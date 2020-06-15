İtalyan basını Alpaslan'ı, 'Yeni Ronaldo' diye tanıttı

Avrupa kulüplerinin radarında olduğu bilinen 16 yaşındaki Alpaslan Tahsin, İtalyan basını tarafından 'Yeni Ronaldo' olarak tanıtıldı.

16 yaşındaki Alpaslan Tahsin, Yunan ekibi PAOK'un formasını giyiyor.

Türk kökenli futbolcu, yeteneğiyle Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmesinin yanı sıra, özellikleriyle de Cristiano Ronaldo'ya benzetiliyor.

YENİ RONALDO

Geçtiğimiz sezonu 24 gol ve 30 asistle tamamlayan Alpaslan hakkında İtalyan medyasından Sportpress24, 'Yeni Ronaldo' ifadelerini kullandı.

DEVLER PEŞİNDE

Haberde; ilk olarak Atletico Madrid tarafından keşfedilen genç oyuncu için son dönemde Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Juventus ve Inter gibi önemli kulüplerin de bilgi topladığı öne sürüldü.

GALATASARAY'IN DA LİSTESİNDE

Öte yandan Alpaslan Tahsin'in, sergilediği performansla Galatasaray'ın da ilgisini çektiği ve sarı-kırmızılı takımın da transfer listesinde olduğu belirtildi.