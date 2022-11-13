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    İtalyan scoutlar Ferdi Kadıoğlu'na hayran kaldı

    İtalyan scoutlar Ferdi Kadıoğlu'na hayran kaldı

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu izleneye gelen Napoli ve Inter scoutlarının ülkelerine oldukça iyi bir raporla döndükleri öğrenildi.
    • 13.11.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 09:26
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    Geçtiğimiz sezon başlayan müthiş çıkışını bu sezon üstüne koyarak devam ettiren Ferdi Kadıoğlu, birçok Avrupa devinin radarına girmeyi başardı. Avrupa kulüpleri, sarı-lacivertli ismi takibe aldı.

    İtalya Ligi Serie A'dan iki kulüp, Fenerbahçe'nin Giresunspor ile Kadıköy'de oynadığı maçı yerinden takip etti.

    Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli ve Inter kulübünün yetkilileri Giresunspor maçında Ferdi Kadıoğlu'nu izlediler.

    Sarı-lacivertlilerin 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada iyi bir futbol sergileyen Ferdi Kadıoğlu'na hayran kalan gözlemciler İtalya'ya giderken oldukça iyi bir raporla döndükleri öğrenildi.

    İtalyan scoutlar Ferdi Kadıoğlu na hayran kaldı #1

    Sezon sonu beklenecek

    Öte yandan Ferdi için Fenerbahçe'ye resmi teklifler gelse bile, sarı-lacivertli kurmaylar bu teklifleri sezon sonunda değerlendirmek istiyor.

    Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 resmi maça çıkan Ferdi, bu maçlarda 1 asist üretti. Ferdi Kadıoğlu, Giresunspor maçında, çalımlarla ceza sahasına girdi ve rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca, sarı-lacivertliler penaltı kazandı. Ferdi Kadıoğlu, mağlubiyete rağmen Giresunspor maçında performansıyla alkış topladı.

    İtalyan scoutlar Ferdi Kadıoğlu na hayran kaldı #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

    İtalyan scoutlar Ferdi Kadıoğlu na hayran kaldı #3


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