İtalya'nın konuştuğu Türk: 2 haftada 2 gol attı

İki haftadır attığı gollerle takımına maç kazandıran Mert Müldür, idolünün Sergio Ramos olduğunu söyledi.

Sassuolo'nun 21 yaşındaki Türk milli sağ beki Mert Müldür, Gazzetta di Modento'ya konuştu.

Son 2 maçta 2 gol atan ve performansını yükselten Mert Müldür, "Kendimi iyi hissediyorum, formdayım. Ancak, asıl önemlisi takımımın kazanması. 2 gol attığım için çok mutluyum ama asıl mutluluğum, takımımın bu iki maçı da kazanmış olması. Fiorentina ve Lecce maçlarında çok iyi oynadık ve temiz iki galibiyet elde ettik. Benim de bu maçlarda 2 gol atmış olmam sıradışı bir durum. Umarım önümüzdeki maçlarda da goller atar ve takımımın sıralamada yükselmesini sağlarım." dedi.

"AVRUPA LİGİ ZOR AMA HEYECAN VERİCİ"

Takımın UEFA Avrupa Ligi hedeflediğini söyleyen Türk milli yıldız, "Bu sonuçlar Avrupa hedefimiz için önemliydi. Çok zor ama heyecan verici bir hedef. Avrupa'ya ulaşmak için tüm maçlarımızı kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"SASSUOLO'DA KENDİMİ GELİŞTİRİYORUM"

"İtalya'da çok mutluyum." diyerek sözlerini sürdüren Mert Müldür, "Serie A, harika bir lig. Burada yaşamayı ve Sassuolo forması giymeyi seviyorum. Burada kollektif bir şekilde takım oyunu oynuyor ve kendimi geliştiriyorum." açıklamasını yaptı.

"ROL MODELİM SERGIO RAMOS"

Rol modeli sorulan Mert Müldür, "Sergio Ramos'u her zaman takip ediyorum. Ramos dışında da harika savunma oyuncuları var. Onları da izliyorum. Her gün sıkı bir şekilde çalışıp, elimden gelenin en iyisini yapmaya ve futbolumu geliştirmeye çalışıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.