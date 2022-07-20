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Jason Denayer, Torino ile anlaştı

Jason Denayer, Torino ile anlaştı

Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in transfer gündeminde bulunan ve bir süre transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a gelen Denayer, Torino'nun teklifini kabul etti.