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- Jason Denayer, Torino ile anlaştı
Jason Denayer, Torino ile anlaştı
- 20.07.2022 - 10:15
- Güncelleme : 20.07.2022 - 10:58
Fransız ekibi Lyon'la sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan Jason Denayer, iki farklı zamanda kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.
Sarı-kırmızılılar, özellikle Marcao'nun ayrılığı sonrasında Belçikalı stoperi kadrosuna katmak istese de bir türlü deneyimli isimle anlaşamadı.
Süper Lig devleri istiyordu
Fanatik'te yer alan habere göre; 27 yaşındaki futbolcu, yıllık 3 milyon euro istedi, Aslan 2 milyon euro verdi ancak transfer gerçekleşmedi.
Sarı-kırmızılı ekibin yanı sıra Türkiye'den Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir de tecrübeli stoperi kadrosuna katmak için devreye girdi fakat Denayer'in yeni adresi İtalya oldu.
3 milyon euroya anlaştı
Deneyimli savunmacı, Torino'ya, yıllık 3 milyon euro civarında bir rakama 3 yıllık sözleşme karşılığında 'Evet' dedi.
Torino, Gleison Bremer'i Juventus'a satmasının ardından onun boşluğunu Belçikalı stoperle doldurmayı planlarken, Denayer'in perşembe ya da cuma günü yeni kulübüyle sağlık kontrolleri sonrası sözleşme imzalaması bekleniyor.
Geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray forması da giyen Jason Denayer, geçen sezon Lyon forması ile 19 maçta 3 gollük performans sergilemişti.