Jayden Oosterwolde: Fenerbahçe'de ikinci kupam

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, derbiyi 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde attı.

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Oosterwolde, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa Finali'nin ardından açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK"

Kupayı kazandıkları için büyük mutluluk yaşadığını belirten Oosterwolde, "Çok mutluyum, kupayı kazandık. Fenerbahçe'de ikinci kupam. İyi bir iş çıkardık ve kupayı evimize götürüyoruz" ifadelerini kullandı.