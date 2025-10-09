Jhon Duran, spor salonundan paylaşım yaptı!

Fenerbahçe'nin Kocaelispor ile oynadığı Süper Lig maçında sakatlanarak sahalardan uzak kalan Jhon Duran, tedavisini tamamladı ve yeniden çalışmalara başladı.

Kolombiyalı futbolcu, yaklaşık 8 maç kaçırdıktan sonra bireysel antrenmanlarına geçti.

Milli arada Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde özel olarak çalışan genç golcü, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir ifade kullandı.

"SADECE SEN İYİ HİSSETTİRMESİ ÖNEMLİ"

21 yaşındaki oyuncu, spor salonundan bir fotoğrafını paylaşarak, "Hiçbir şey başkalarına mantıklı gelmek zorunda değil. Önemli olan senin iyi hissetmen." notunu düştü.

GÖNDERME İDDİASI

Sarı-lacivertli taraftarlar, bu paylaşımı sonrası genç oyuncunun kendisini eleştiren taraftarlara gönderme yaptığını dile getirdi.

Duran'ın bu paylaşımı, sosyal medyada büyük ses getirdi.

6 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'de bu sezon 6 maça çıkan Duran, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

35 milyon euro piyasa değeri bulan yıldız oyuncu, sarı-lacivertlilere 1 yıllığına kiralık olarak transfer edilmişti.