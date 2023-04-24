Jorge Jesus: 3 gol yedik ama rakip kalemize gelemedi Süper Lig'in 31. haftasında ağırladıkları İstanbulspor ile 90+6. dakikada yenilen golle 3-3 berabere kalarak Galatasaray ile puan farkını kapama şansını kaybeden Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı İstanbulspor ile 90+6. dakikada yediği golle 3-3 berabere kaldı.

Zirvedeki Galatasaray ile 6 puanlık farkın kapanma şansının kaçması sonrası sarı-lacivertli tribünler takıma ıslıklar ile tepki gösterdi.

Mücadelenin ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "2-0'a kadar oyun bizim elimizdeydi. Takım 2-1'den sonra sakinliğini biraz kaybetti. Evinizde 3 gol atıyorsanız, puan kaybetmemelisiniz. Rakibimizin de hakkını vermemiz gerekiyor. Bugün 3 gol yedik ama kalemize gelmiyorlardı. Bugün 3 gol yedik ama rakibin de hakkını vermek gerekiyor. Galatasaray'la aramızdaki puan farkını kapatma imkanımız vardı ama maalesef yapamadık. Duruma bakınca hiçbir şey değişmedi. Aynı durum devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Taraftarları anlıyorum"

Portekizli teknik adam sözlerinin devamında, "Uzatmada gol yemek herkesi geriyor, taraftarı geriyor, bunu anlıyorum. Bu acının üstesinden gelmemiz gerekiyor. Yolumuza devam etmeliyiz. Çünkü bir sonraki maçımız Sivasspor'a karşı olacak" açıklamasında bulundu.

Jesus, "Bugün defansif anlamda iyi değildik. Takımın geneline baktığımızda bu takım pes etmeyen, savaşan bir takım. Herkesin gergin olmasını anlıyorum. Maç sonunda gerildik, üzüldük. hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu tarz tepkilerin olmasını normal karşılıyorum" sözlerini sarfetti.